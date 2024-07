Kinderuni begeistert: 130 junge Forscher entdecken die Wissenschaft

Am 3. und 4. Juli 2024 besuchten wieder rund 130 Schüler die Universität für die „UNI für Kinder. Kinderuniversität für Volksschulen“. Teilgenommen haben diesmal Klassen aus Feldkirchen, Landskron, St. Ulrich an der Goding, Dellach/Drautal und Globasnitz.

©Walter Elsner (photo riccio) Wie die Studenten saßen die Volksschulkinder im Hörsaal.

Neugier als Basis für die Wissenschafter der Zukunft

Neugierig, hartnäckig, wissbegierig, kritisch hinterfragend und begeisterungsfähig, das sind Attribute, die die Schüler zur „UNI für Kinder. Kinderuniversität für Volksschulen“ mitbrachten. Sie haben damit schon das wichtigste Handwerkszeug von Wissenschaftlern zur Hand, wie sie beim ersten Vortrag des Tages zum Thema „Wie entsteht Wissen?“ feststellten. Danach erwartete die Schüler eine Führung durch die Universitätsbibliothek: Sie suchten im Magazin in den rollenden Regalen nach Büchern und bestaunten in den Sondersammlungen kostbare alte Werke.

©Walter Elsner (photo riccio) Die Kinder waren sehr interessiert.

Buntes Programm

Am 3. Juli nahm das Institut für Germanistik/Deutschdidaktik mit dem Vortrag „Vom Bild zur Geschichte und wieder zurück, nur immer ganz anders!“ am Programm teil. Am 4. Juli riefen Studienassistenten des Legal Literacy Projects am Institut für Rechtswissenschaften zum Bauen eines Staates auf – und erklärten so die Gewaltenteilung. Teil des Programms war auch das Gastspiel der Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik mit dem Jungle-Loop, der die Kinder musikalisch in den Dschungel entführte.

©Walter Elsner (photo riccio) Beim Jungle-Loop machten die Kinder gerne mit.