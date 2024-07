Wiener ließ sich Chip in die Hand implantieren

Der Sicherheitstechnik-Unternehmer und Buchautor („101 Prinzipien für’s Leben“) Thomas Urbanek verlagert immer mehr Funktionen in seinen Körper. Was andere „bei der Hand“ haben, hat Urbanek IN der Hand. Heute, Donnerstag, wurde in den Räumlichkeiten von TAURUS Sicherheitstechnik im 14. Bezirk, Wien-Penzing der fünfte Chip eingesetzt, diesmal in die linke Hand. Damit wird der Wiener in wenigen Wochen seinen Tesla künftig entsperren und starten können. Die anderen bislang eingesetzten Chips sollen unter anderem als Kreditkarte und Wohnungsschlüssel dienen.

©Taurus Sicherheitstechnik GmbH/APA-Fotoservice/Tanzer ©Taurus Sicherheitstechnik GmbH/APA-Fotoservice/Tanzer

Triggerwarnung: Die Bilder könnten für einige verstörend sein