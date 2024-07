Vermisste Frau (78) tot aufgefunden

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 18:16 / ©Pexels

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich in dem Fall um die 78-jährige Österreicherin bewahrheitet. Die Pensionistin wurde in Innsbruck, Tirol, seit dem 24. Juni 2024 vermisst. Schon zu diesem Zeitpunkt ging die Polizei von einem Unfall aus. Mittels einer Öffentlichkeitsfahndung, die nun widerrufen wurde, wurde nach der Vermissten gesucht. Heute, Donnerstag, dem 4. Juli, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit: „Am 30. Juni 2024 konnte die 78-jährige in Deutschland tot aufgefunden werden.“