Lauter „Knall“: Fußgängerin (18) meterweit durch die Luft geschleudert

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 18:38 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Am heutigen Donnerstag, dem 4. Juli, gegen 14.55 Uhr ging eine 18-jährige Frau zu Fuß von ihrer Wohnadresse in Richtung Inselstraße, in Lauterach, Bezirk Bregenz, Vorarlberg. Die 18-Jährige hörte dabei Musik. Auf der Harderstraße wollte sie die Straße auf einem Schutzweg überqueren. Ein 62-jähriger Autofahrer – er war ungefähr mit 45 km/h unterwegs – bemerkte die Fußgängerin zu spät und erfasste sie frontal.

Anrainer hörten „Knall“

„Die 18-Jährige wurde vom PKW ungefähr sechs Meter nach vorne auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie verletzt auf der Straße zu liegen kam“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Anrainer hörten einen „Knall“ und verständigten sofort den Notruf. „Derzeit liegen noch keine genauen Verletzungen der Fußgängerin vor, allerdings war sie ansprechbar und klagte über Schmerzen im Bereich der Schulter und Hüfte. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert“, heißt es weiter.

Auto beschädigt

Bei dem Zusammenstoß wurde das Auto im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Ein Alko-Test mit dem Lenker verlief negativ. „Die Harderstraße war während der Unfallaufnahme für etwa 20 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr wechselweise abgewickelt und um 15.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar.“ Im Einsatz standen Rettung, Notarzt und die Polizei.