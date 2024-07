Gemeinsam gewinnen: Kandidaten für Kärntner Integrationspreis gesucht

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 18:45 / ©Fotomontage Canva

Engagierte Integrationsarbeit und „Good-Practice-Beispiele“ für die Integration von geflüchteten Menschen in Kärnten anzuerkennen und vor den Vorhang zu holen, ist das Bestreben des Kärntner Integrationspreises „gemeinsam.gewinnt“, der dieses Jahr bereits zum fünften Mal vom Land Kärnten vergeben wird.

Würdigung von Integrationspionieren

„Es freut mich sehr, dass wir jedes Jahr verdiente Beispiele gelingender Integration in Kärnten auszeichnen dürfen“, ist Landesrätin Sara Schaar vom Integrationspreis überzeugt, der sich aus der Umsetzung des Integrationsleitbildes „Gemeinsam in Kärnten“ heraus entwickelt und etabliert hat. „Ziel des Kärntner Integrationspreises ist es, zivilgesellschaftliches Engagement sowie aktive Gemeinden und Akteurinnen und Akteure aus dem Wirtschaftsleben zu würdigen, ihre wertvolle Arbeit im Bereich der Integration sichtbar zu machen und einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.“

Drei Kategorien: Wirtschaft, Gemeinde, Zivilgesellschaft

Auch heuer können „Good-Practice-Beispiele“ und Integrationsmaßnahmen im Dienste des guten Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund eingereicht werden – und das in folgenden drei Kategorien:

gemeinsam.arbeiten – Integration im Wirtschaftsleben

gemeinsam.vor.ort – Integration in der Gemeinde

gemeinsam.begegnen – Zivilgesellschaftliches Engagement

Innovative Ideen sind gefragt

Wichtig bei den eingereichten Integrationsmaßnahmen ist, dass sie ein gutes Miteinander, Begegnung und Partizipationsmöglichkeiten fördern und innovativ sind. „Die Aktivitäten sollen einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und der Förderung des Zusammenhalts in der Gesellschaft leisten“, so Schaar.

5.000 Euro für die besten Integrationsprojekte

Die beste Einreichung jeder Kategorie wird mit 5.000 Euro ausgezeichnet. Teilnehmen können alle NGOs, Vereine, Initiativen, Gemeinden und Unternehmen mit Sitz und Wirkungsbereich in Kärnten, welche mit ihren Maßnahmen und Projekten die Integration von Zuwanderern in Kärnten fördern. Positiv in die Bewertung fließen unter anderem die Nachhaltigkeit eines Projektes, die Berücksichtigung von Gender Mainstreaming und ein effizienter Ressourceneinsatz ein.