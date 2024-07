Nachhaltige Energiezukunft: Graz investiert in Energiewerk und Klärschlammverwertung

Im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie für eine ökologisch nachhaltige Fernwärme in der Stadt Graz spielen beide Projekte eine zentrale Rolle: Der Grazer Gemeinderat soll in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag, dem 4. Juli, die notwendigen Planungsmittel für das Energiewerk Graz und die Energetische Klärschlammverwertung in Gössendorf beschließen. Bekanntlich tragen beide Kreislaufwirtschaftsprojekte langfristig wesentlich zur Deckung des Verwertungs- und Energiebedarfs im Großraum Graz bei. Planmäßig ab 2029 sollen sowohl das Energiewerk Graz am Standort Puchstraße als auch die Energetische Klärschlammverwertungsanlage in Gössendorf ökologisch nachhaltige Fernwärme für rund 30.000 Haushalte produzieren und damit die Abhängigkeit von Erdgasimporten in der steirischen Landeshauptstadt signifikant reduzieren.

Ein großer urbaner Fernwärmspeicher

Die Planungen für das Energiewerk Graz und die Energetische Klärschlammverwertung sehen zudem einen angeschlossenen Wärmespeicher im Umfang von 12.000 m³ vor, was einen der größten urbanen Fernwärmespeicher in ganz Österreich darstellt. Für die weitere Projektumsetzung soll der Gemeinderat am Donnerstag nun die notwendigen Planungsmittel in Höhe von etwa 12,3 Mio. Euro genehmigen – vornehmlich für die Generalplanung, Gutachter sowie Sachverständige. Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) betont: „Die Krisenjahre und die aktuelle Debatte um die Findung eines leistbaren Fernwärmepreises zeigen die Notwendigkeit, dass Graz vom Energiemarkt unabhängiger werden muss. Mit dem Energiewerk und der Klärschlammverwertung, die zusammen rund 20 Prozent des Grazer Fernwärmebedarfs decken sollen, wollen wir erreichen, dass die Stadt in puncto Energieversorgung selbstbestimmter wird und die Preise für unsere Kunden auch in Krisenzeiten stabiler gestaltet werden können.“

Stabilität der Energiepreise

Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner (Grüne) ist überzeugt, dass Graz mit dem Energiewerk und der Klärschlammverwertung einen riesigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit macht. „Beide Projekte versorgen künftig insgesamt 30.000 Wohnungen mit Fernwärme und sparen 25.000 Tonnen CO2 sowie 10.000 LKW-Fahrten ein. Alle wiederverwendbaren Reststoffe werden energetisch verwertet, wodurch Gasimporte reduziert und Preise stabil gehalten werden können.“ Wolfgang Malik, CEO der Holding Graz, erklärt, dass diese Kreislaufwirtschaftsprojekte zur Unabhängigkeit bei der Versorgung der Landeshauptstadt mit Fernwärme und Strom beitragen sollen. „Wir wollen mit den Projekten nicht nur eine Unabhängigkeit von den fossilen Energiedienstleistungen schaffen, sondern uns im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft in die Lage versetzen, unsere Entsorgungsaufgaben energetisch und komfortabel in Energiegewinnung umzuwandeln. Letztlich wird das unseren tausenden Kunden in Stabilität der Energiepreise und den Dienstleistungsunternehmen in der Planungssicherheit enorm nutzen.

Den Lebensraum verbessern

In Städten wie Wien und Linz, aber auch in vielen deutschen Städten, ist eine solche lokale Kreislaufwirtschaft, einschließlich der energetischen Nutzung von nicht recyclingfähigen Reststoffen sowie Klärschlamm, seit vielen Jahren Standard. Gert Heigl, Vorstand der Holding Graz, betont: „Wir werden nun auch in Graz diesen Weg einschlagen, um den Lebensraum für uns und unsere nachkommenden Generationen nachhaltig zu verbessern – mit Unabhängigkeit, Klimaschutz und Ökologie sowie für mehr Sicherheit.“ Werner Ressi, Geschäftsführer der Energie Graz, ergänzt: „Lokale Kreislaufwirtschaft ist der Ausweg aus der Abhängigkeit von Erdgas, in der wir uns aktuell leider noch befinden – und beide Projekte sind hierfür von zentraler Bedeutung.“

Die beiden Projekte im Detail

Das Energiewerk Graz wird planmäßig ab 2029 die nicht wiederverwendbaren Reststoffe, die nach Vermeidung, Sammlung, Wiederverwendung und stofflichem Recycling vor Ort übrigbleiben, energetisch nutzen und damit den Großraum Graz mit nachhaltiger Fernwärme und Strom versorgen. Bereits jetzt verarbeitet die Holding Graz Abfallwirtschaft in der Sturzgasse bis zu 110.000 Tonnen Reststoffe jährlich, die sortiert und behandelt werden. Durch die energetische Verwertung dieser Stoffe entfallen die aktuell erforderlichen LKW-Kilometer (> 1.000.000 km p.a.) zum Abtransport dieser Mengen (ca. 9.000 LKW-Fahrten p.a. netto), von denen insbesondere die Bezirke Gries und Puntigam zukünftig profitieren werden. Das Energiewerk Graz wird zukünftig etwa 23.000 Wohnungen mit Fernwärme und 15.000 Wohnungen mit Strom versorgen können. Die EKV Gössendorf wird etwa 7.000 Wohnungen mit Fernwärme versorgen können.

Energetische Klärschlammverwertung in Gössendorf

Mit der EKV Gössendorf wird ein lang verfolgtes Ziel erreicht: die Nutzung von Wärme aus dem Abwasser sowie die verstärkte energetische Verwertung des in der Kläranlage anfallenden Klärgases. Dies ist jedoch nur möglich, wenn diese beiden Abwärmequellen gemeinsam mit der energetischen Verwertung des Klärschlamms am Standort in Gössendorf umgesetzt werden, da die jeweils erzeugbaren Wärmemengen für sich allein zu gering wären, um diese Potenziale ohne Zuschussbedarf durch die Stadt Graz den Fernwärmekunden zur Verfügung zu stellen.

Nachgelagerte Phosphorrückgewinnungen ermöglichen

Gleichzeitig ist ökologisch wichtig, dass durch die nun mögliche Nutzung der Wärme aus dem Abwasser das nach der Kläranlage in die Mur rückfließende Wasser abgekühlt wird, was sich positiv auf die gesamte Tier- und Pflanzenwelt entlang der Mur auswirken wird. Vor wenigen Wochen wurde auch die neue Abfallverbrennungsverordnung seitens der Bundesregierung erlassen, die vorschreibt, dass kommunale Klärschlämme wie jene der Stadt Graz ab 2033 derart verwertet werden müssen, um die nachgelagerte Phosphorrückgewinnung zu ermöglichen. Die EKV Gössendorf trägt zur Erfüllung dieser gesetzlichen Vorgabe bei, indem ausschließlich auf eine Monoverbrennung mit Wirbelschichttechnologie gesetzt wird.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2024 um 18:49 Uhr aktualisiert