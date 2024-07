AKH Wien: Bund und Stadt Wien verlängern Zusammenarbeit

Die Steuerung des AKH Wien liegt bis 2033 weiterhin in der Hand des Bundes und von der Stadt Wien. Das wurde heute, Donnerstag, dem 4. Juli, bekannt gegeben. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) dazu: „Mit der heutigen Vertragsunterzeichnung der Zielvereinbarung 2025 bis 2033 setzen wir als Bund den mit der Stadt Wien 2016 begonnenen gemeinsamen Weg einer partnerschaftlichen Steuerung des AKH Wien fort und investieren weitere 1,67 Milliarden Euro zur Sicherung und nachhaltigen Weiterentwicklung unseres Standorts.“

„Ein guter Tag für das Gesundheitssystem“

Peter Hacker, Wiener Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport:

„Mit diesem Vertrag ist eine gemeinsame Basis gelegt worden für die Weiterentwicklung für die Medizin – einerseits in der Fachlichkeit. Darum ist es gut, dass wir diesen Wissenschaftsstandort als solchen begreifen und zusätzlich städtisches Geld in die Hand nehmen, um diesen wissenschaftlichen Aspekt zu unterstützen. Heute ist ein guter Tag für das Gesundheitssystem in Wien“, so der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Milliarden-Investition

Zur langfristigen Sicherung des Standortes AKH/MedUni Wien investieren Bund und Stadt bis 2033 rund 1,67 Milliarden Euro. Finanzminister Magnus Brunner fügt hinzu: „Der neu verhandelte Vertrag zwischen dem Bund und der Stadt Wien sichert die Modernisierung und den Ausbau unserer medizinischen Infrastruktur mit einem Gesamtvolumen von 1,67 Milliarden Euro. Davon werden rund 810 Millionen vom Bund übernommen.“ Wiener Finanz-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ): „Die Vereinbarung trägt genau dazu bei und ist eine ‚Wien-Win‘ Situation, sowohl für die Patientinnen und Patienten, als auch für die Studierenden und die medizinische Forschung.“

Zielvereinbarung bis 2033

Mit der Unterzeichnung der gemeinsamen Zielvereinbarung 2025 bis 2033 wird der gemeinsame Weg einer partnerschaftlichen Steuerung des Universitätsklinikums AKH Wien zwischen dem Bund und der Stadt Wien fortgesetzt. Die erfolgreiche Aufrechterhaltung einer solch komplexen Kooperation über Jahrzehnte, erfordert sowohl budgetäre, aber auch Kraftinvestitionen aller Beteiligten. Alle Vertragspartner verfolgen damit weiterhin gemeinsam ganz klare Ziele.