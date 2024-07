Schwerer Wanderunfall: Frau stürzt auf Schneefeld, rollt 80 Meter

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 19:11 / ©Sportshot

Am heutigen Donnerstag, den 4. Juli, gegen 13 Uhr, wanderte eine 65-jährige Frau gemeinsam mit Freunden von Gargellen kommend über den Rätikon Höhenweg Nord in Richtung Sarotlajoch. Beim Überqueren eines Altschneefeldes stürzte die Frau ohne fremdes Verschulden, rutschte über das ca. 35° steile Schneefeld ab und blieb schwer verletzt nach rund 80 Metern in einem Geröllfeld liegen. Ihre Begleiter leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Die schwer verletzte Wanderin wurde durch den NAH Gallus 1 geborgen und ins LKH Feldkirch überstellt. Die restliche Wandergruppe setzte im Anschluss die Tour fort.