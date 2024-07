Schwere Unwetter beschädigten Brücke – jetzt wird eine neue errichtet

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 19:31 / ©Land Tirol

Im Tiroler Unterland haben schwere Unwetter vergangenes Wochenende die Weißenbachbrücke in der Gemeinde Wildschönau (Bezirk Kufstein, Tirol) beschädigt und unbefahrbar gemacht. Um die Ortsteile Mühltal und Thierbach und damit rund 500 Einwohner wieder an den Lkw- und Busverkehr anzubinden, wird daher vom Land Tirol gemeinsam mit dem Militärkommando Tirol eine Ersatzbrücke errichtet. Rund 30 Personen – davon sieben Mitarbeiter des Landes sowie 23 Assistenzsoldaten – arbeiten aktuell unter Hochdruck an der Errichtung einer 35 Tonnen schweren Behelfsbrücke. Die Fertigstellung ist für kommenden Mittwoch, den 10. Juli 2024, geplant.

Unterstützung vom Bundesheer

Landesrätin Astrid Mair machte sich am Mittwoch, 3. Juli, ein Bild vor Ort: „Glücklicherweise ist bei diesem Ereignis keine Person zu Schaden gekommen. Dennoch zeigt sich, welche Kraft die Unwetter haben und welche Schäden entstehen können. Vonseiten des Landes sind wir auch den Gemeinden ein starker Partner, wenn es darum geht, Schäden zu beseitigen und Infrastrukturen wiederherzustellen.“„Wir haben seitens der Gemeinde nach den Unwettern beim Land Tirol einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert, um die wichtige Verkehrsverbindung wieder herstellen zu können“, freut sich Hannes Eder, Bürgermeister der Gemeinde Wildschönau, über die Unterstützung. „Sobald die Ersatzbrücke steht, werden wir uns um die Sanierung der Weißenbachbrücke kümmern“, so der Bürgermeister.

Brücke wird derzeit gebaut

Die Ersatzbrücke, die derzeit aufgebaut wird, hat eine Länge von 27 Meter. „Die Brücke wird einspurig für eine Gesamtbelastung bis zu 50 Tonnen gebaut und den Fahrzeugen steht dann eine Breite von 3,5 Meter zur Verfügung“, erklärt Tirols Militärkommandant Ingo Gstrein. „Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes haben wir am Montag die Schadstelle begutachtet und bereits am Dienstag mit der Vermessung und Einrichtung der Baustelle begonnen. Parallel wurden Brückenteile und Arbeitsgeräte zugeführt, sodass wir gestern, Mittwoch, mit dem Bau der Brücke beginnen konnten“, führt der Militärkommandant weiter aus.