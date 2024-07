Meilenstein für Kärntens Stromnetz: Umspannwerk Treibach geht in Betrieb

Das neue Umspannwerk Treibach, das von Kärnten Netz betrieben wird, wird nun offiziell in Betrieb genommen. Baustart war im Feber 2023 südlich der Stadt Althofen, die Arbeiten konnten früher als erwartet fertiggestellt werden. Mit 34 Schaltzellen ist das neue Umspannwerk die größte 20-kV-Schaltanlage der Kärnten Netze. Die Kosten für die Neuerrichtung der Anlage beliefen sich auf 20 Millionen Euro.

©5 Minuten Das neue Umspannwerk Treibach wird nun in Betrieb genommen.

„Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte“

Bei der Eröffnung dabei war unter anderem Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreterin, Gaby Schaunig, die lobende Worte für das neue Werk fand: „Projekte wie dieses verdeutlichen die große Bedeutung, die die Kelag für die Kärntnerinnen und Kärntner hat. Hier wird mit hohem Kapital- und Arbeitseinsatz Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte errichtet. Sichere, leistungsstarke Netze sind eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende und ihr Ausbau ist eine Investition in den Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort Kärnten, die über Generationen wirkt.“

©5 Minuten Gaby Schaunig fand lobende Worte für das Megaprojekt.

Strom für Althofen und Umgebung

Das Umspannwerk Treibach wird nicht nur die Stadt Althofen, sondern auch die umliegenden Orte in den nächsten Jahrzehnten mit Strom versorgen. Dazu zählen das Krappfeld, das Gurktal, Friesach und das Metznitztal sowie teilweise das Görtschitztal. Energielandesrat Sebastian Schuschnig: „Die ansässige Wirtschaft braucht für ihren steigenden Strombedarf eine zukunftsfähige Energieversorgung, damit die heimischen Betriebe auch erfolgreich bestehen bleiben können.“

©5 Minuten Sebastian Schuschnig spricht sich für eine zukunftsfähige Energieversorgung aus.

Höhere Anforderungen an Stromnetz erwartet

Die Geschäftsführerin der Kärnten Netz, Eva Tatschl, geht von einer starken Steigerung an die Stromnetzanforderung in dieser Region aus. Die Ursachen dafür sieht sie in der „verstärkten Einbindung von erneuerbaren Energieanlagen ins Netz, dem steigenden Leistungsbedarf der Wirtschaft, die ihre Prozesse zunehmend auf erneuerbare Energie umstellen wird, sowie neuen Energieanwendungen wie die E-Mobilität und dem zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen für die Raumwärme.“

©5 Minuten Eva Tatschl nennt die Gründe für die steigenden Ansprüche an das Stromnetz.

Meilenstein für die Versorgungssicherheit

Auch Kelag-Vorstand Reinhard Draxler betont die Relevanz des neuen Umspannwerks zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in der Region. „Das neu errichtete Umspannwerk Treibach ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Investitionen der Kelag und ihrer Tochtergesellschaften in die Energie-Infrastruktur“, erklärt Draxler.

©5 Minuten Reinhard Draxler weist auf die Bedeutung des neuen Umspannwerks hin.

90 Millionen Euro für Leitungsprojekt in Mittelkärnten

In Mittelkärnten läuft aktuell ebenfalls ein Großprojekt der Kärnten Netz: die neue 110-kV-Leitung. „Für dieses rund 35 Kilometer lange Vorhaben von St. Veit an der Glan über Treibach nach Wietersdorf und weiter nach Brückl laufen derzeit umfangreiche Vor- und Planungsarbeiten“, erklärt Michael Marketz, Geschäftsführer der Kärnten Netz. Die Kärnten Netz plant, das Projekt im ersten Quartal 2025 zur Genehmigung gemäß UVP-Gesetz bei der zuständigen Behörde einzureichen. Die alte, bestehende 110-kV-Leitung wird nach der Inbetriebnahme der neuen Leitung abgebaut. Wie Draxler bestätigt, werden rund 90 Millionen Euro in dieses Leitungsprojekt investiert werden, um die Anforderung der Kunden in den kommenden Jahrzehnten zu erfüllen.