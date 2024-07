Seltener Geburtstag: „First Lady“ wurde 103

Feld am See/Villach-Land

Das muss man sich vorstellen: Als Gerlinde Unterherzog im Jahr 1921 geboren wird, kommt erst das Burgenland zu Österreich, der Kaiser ist erst vor drei Jahren abgedankt, mit Johann Schober gibt es den ersten Parteilosen als Bundeskanzler und die Volksabstimmung in Kärnten ist erst ein Jahr vorbei. Kürzlich feierte „Kitty“, wie sie genannt wird, ihren 103. Geburtstag und eine große Delegation ihrer Heimatgemeinde Feld am See gratulierte.

Kinder und Jugendliche tanzten auf

Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig, Amtsleiterin Irene Bürger sowie Gertrude Winkler besuchten die rüstige Jubilarin im Haus Elvine, kamen aber nicht mit leeren Händen. Denn die Jugend- und Kindervolkstanzgruppe Gegendtal marschierte mit Leiterin Michaela Jonach ein und zu den Klängen von Jakob Kohlweiß gab es einige flotte Tänzchen. Gerlinde Unterherzog war es ja auch, die 1982 die Trachtengruppe gründete und die in Sachen Kärntner Tracht und Brauchtum weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt ist. Die ehemalige „First Lady“ der Gemeinde Feld am See, die noch im stolzen Alter von 100 eine Coronainfektion recht solide überstand, hatte jedenfalls viel Spaß und Freude mit der Geburtstagsüberraschung.

