Politische Weichen neu gestellt: Alles neu im Gemeinderat Ebenthal

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 20:11 / ©Marktgemeinde Ebenthal

Insbesondere aufgrund des unvorhergesehenen Ablebens von Vizebürgermeister Alexander Kraßnitzer im Mai dieses Jahres wurden am 3. Juli im Gemeinderat (GR) der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten die politischen Weichen für die Zukunft gestellt. Die bisherige 2. Vizebürgermeistern Barbara Domes (SPÖ) übernimmt nunmehr das Amt der 1. Vizebürgermeisterin. Als 2. Vizebürgermeister rückt Markus Ambrosch (SPÖ), der bisher Gemeindevorstand (GV) war, vor. Als neues GV-Mitglied wurde Hartwig Furian (SPÖ) angelobt. Neu im GV als Ersatzmitglied vertreten ist ab sofort auch Sonja Kleiner (SPÖ). Als neuer GR wurde Franz Novak (SPÖ) angelobt, Vanessa Modritsch (SPÖ) als neues Ersatzmitglied des GR. Weitere Änderungen betrafen auch die Besetzung des Klimaschutz-, Infrastruktur- und Kulturausschusses. Die Angelobung nahmen für die Vizebürgermeister Bezirkshauptmann Johann Leitner sowie für die sonstigen GV-Mitglieder Bürgermeister Christian Orasch (SPÖ) vor. Zudem wurden neue Mitglieder in die einzelnen Verbände gewählt.