Diebischer E-Biker nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein 23-jähriger Österreicher fuhr am 4. Juli gegen 12.15 Uhr in alkoholisiertem Zustand mit seinem E-Bike von der Herrengasse in Kirchbichl in Richtung Ulricusstraße, nachdem er unmittelbar zuvor auf der Terrasse eines Einfamilienhauses unter anderem zwei Handys gestohlen hatte.

Gegen die Windschutzscheibe geschleudert

Beim Einbiegen in die Ulricusstraße kollidierte er mit einem Auto, das von einer 38 Jahre alten Österreicherin in Richtung Kufstein gelenkt wurde. Der 23-Jährige wurde beim Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe des Autos und anschließend auf die Straße geschleudert. Anrainer leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Biker wurde nach der Erstversorgung von der Rettung mit schweren Verletzungen in das BKH Kufstein verbracht. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.