Mit den Öffis zum See und zur Kunst im Lieser- und Maltatal

Neben den Öffi-Offensiven in der Region Dobratsch–Gailtal sowie im südlichen Lavanttal gibt es auch im Lieser- und Maltatal Neuigkeiten zum Thema Mobilität: Am 8. Juli startet im Lieser- und Maltatal der neue Linienplan für den öffentlichen Verkehr. Mit einer eigenen Linie Gmünd – Seeboden – Gmünd (Linie 8105) wird Seeboden quasi zur Drehscheibe und verbindet das Liesertal mit dem Millstätter See bzw. Seeboden mit der Künstlerstadt Gmünd. Ab dort geht es dann weiter bis zum Katschberg und ins Maltatal oder umgekehrt.

©TVB Seeboden Martin Bacher (Kärnten Bus), Erika Schuster (Künstlerstadt Gmünd), Hellmuth Koch (Tourismusverband Seeboden).

Öffis attraktivieren: „Ab zum See“ und „Ab zur Kunst“

Insgesamt neun Mal verkehrt die Linie in den Sommermonaten täglich. Damit der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr noch attraktiver wird, haben sich der Tourismusverband Seeboden und die Künstlerstadt Gmünd eine gemeinsame Aktion einfallen lassen. Unter dem Motto „Ab zum See“ bzw. „Ab zur Kunst“ gibt es sowohl im Strandbad Seeboden als auch bei der CHAGALL-Ausstellung in Gmünd jeweils 20 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt für alle Besucher, die mit der neuen Busverbindung öffentlich anreisen. Beim Einstieg in den Bus gegenüber dem Fahrer „Ab zum See“ oder „Ab zur Kunst“ erwähnen und man erhält eine Visitenkarte als Nachweis, dass man mit dem öffentlichen Verkehrsmittel angereist ist. Die Aktion „Ab zum See“ wird noch im Juli auch für die Anreise aus Spittal/Drau nach Seeboden ausgeweitet.