Tadschikisches Teehaus fand im Minimundus eine neue Heimat

Am Mittwoch versammelten sich die geladene Abordnung aus Tadschikistan sowie zahlreiche Besucher, um das restaurierte Teehaus am neuen Standort Minimundus einzuweihen. Mehrere Tage waren die Gäste aus Tadschikistan in Klagenfurt zu Besuch. Dienstagnachmittag führte man Arbeitsgespräche über weitere Kooperationen und die Verstärkung der städtepartnerschaftlichen Beziehung. Im Rahmen des Aufenthaltes wurden Vizebürgermeisterin Dilbar Odilzoda und Botschafter Idibek Kalandar in das Goldene Buch der Landeshauptstadt aufgenommen. Das Highlight des Aufenthaltes war die Wiedereröffnung des Tadschikischen Teehauses in Minimundus am Mittwoch.

©StadtKommunikation / Wajand Vizebürgermeisterin von Duschanbe Dilbar Odilzoda und der Botschafter Tadschikistans Idibek Kalandar mit Städtepartnerschaftsreferent Vizebürgermeister Alexander Kastner bei der Eintragung ins Goldene Buch.

Zeichen der Freundschaft

„Ich bin sehr froh darüber, dass wir das Tadschikische Teehaus wiedereröffnen konnten und möchte mich herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Die Feierlichkeit mit der Botschaftsdelegation und den Besucherinnen und Besuchern aus Tadschikistan sowie den hier lebenden Familien aus Tadschikistan war wunderbar. Das Teehaus als Symbol des Friedens ist ein außergewöhnliches Zeichen unserer engen Freundschaft und langen Städtepartnerschaft mit Duschanbe und hat hier im Minimundus einen würdigen Platz gefunden“, so Stadtrat Max Habenicht, Referent für Facility Management und Wirtschaft.

Teehaus nach Vandalismus verlegt

Seit 1973 pflegt Klagenfurt die Städtepartnerschaft zu Duschanbe. Letztes Jahr feierte man das 50-jährige Jubiläum. Die Partnerschaft ist vor allem geprägt durch Herzlichkeit. 1989 überreichte Duschanbe als Dankeschön für die Unterstützung Klagenfurts anlässlich des schweren Erdbebens in der tadschikischen Hauptstadt ein traditionelles Teehaus. Ein Teehaus ist ein landestypischer Ess- und Wohnbereich in Zentralasien. Es ist aus Holz gefertigt, seitlich offen und überdacht. Der alte Standort des Teehauses befand sich im Schützenpark in Klagenfurt. Aufgrund von Vandalismus kam es zur Beschädigung des Kunstwerkes. Infolgedessen restaurierte die Werkstätte des Minimundus das Bauwerk und die Verlegung in Minimundus wurde beschlossen.