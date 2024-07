Frontalcrash: Straßensperre nach schwerem Motorradunfall in Seeboden

Am 4. Juli gegen 14.25 Uhr lenkte ein 48-jähriger polnischer Staatsangehöriger sein Motorrad auf der B99 Katschberg Straße in der Gemeinde Seeboden im Bezirk Spittal an der Drau in Fahrtrichtung Gmünd. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 48-Jährige in einer starken Rechtskurve geradeaus und in weiterer Folge frontal gegen das entgegenkommende Auto einer 37-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

Mann wurde schwer verletzt

Der 48-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Katschberg Straße war in der Zeit von 14.30 bis 16.15 Uhr nur einspurig passierbar. Neben der Polizei standen das Rote Kreuz sowie die Freiwillige Feuerwehr Altersberg und die Freiwillige Feuerwehr Lieserhofen mit insgesamt drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz.