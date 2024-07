Social-Media-Falle: 66-Jähriger verliert Tausende Euro an Betrügerin

Anfang Mai 2024 kontaktierte eine derzeit unbekannte Frau einen 66-jährigen Mann aus dem Bezirk Hermagor via Privatnachricht über eine Social-Media-Plattform. Nach längerer Konversation teilte die Frau dem 66-Jährigen mit, dass sie einen Unfall hatte und nun in Geldnot sei. Der Mann tätigte in weiterer Folge mehrere Überweisungen im Zeitraum von zwei Monaten. Er wurde jedoch skeptisch und zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Ihm entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.