Am Freitag feiert der Sommer in Kärnten sein Comeback

Am Freitag kehrt in Kärnten der Sommer zurück: Dank steigendem Luftdruck wird das Wetter laut Geosphere Austria stabiler. Die Sonne zerstreut Frühnebelfelder rasch und untertags zeigen sich nur wenige Wolken. Erst im späteren Tagesverlauf entstehen im Bergland Quellwolken, doch in den Niederungen ist nicht mit Regen zu rechnen. Laut Prognosen von Geosphere Austria soll es in Kärnten am Freitag trocken bleiben. Die Temperaturen sind morgen sommerlich und erreichen bis zu 28 Grad.