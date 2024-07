Bis zu 28 Grad: Sommerliches Wetter in der Steiermark

Wolken und Hochnebel lockern am Vormittag in der nördlichen Obersteiermark auf. Laut GeoSphere Austria wird über den Tag verteilt in den übrigen Regionen vorwiegend die Sonne scheinen. Die Quellwolken am Nachmittag bringen keinen Niederschlag. Der Wind dreht in der zweiten Tageshälfte allmählich auf Süd zurück, was zu einer spürbaren Erwärmung führt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Die erwarteten Tageshöchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad.