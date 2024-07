Regen und Sonnenschein: Der Freitag wird in Wien durchwachsen

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 22:22 / ©5 Minuten

Am Freitag zeigt sich laut Geosphere Austria zwar häufig die Sonne, doch von Westen ziehen vor allem am Vormittag immer wieder dichtere Wolken durch. Es kann vereinzelt zu Regenschauern kommen. Abgesehen davon bleibt es über Wien jedoch trocken. Der Wind aus West weht mäßig bis lebhaft. Die Frühtemperaturen liegen um die 17 Grad. Am Nachmittag werden Höchsttemperaturen von rund 27 Grad erwartet.