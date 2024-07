Warmes Wetter und Sonnenschein: So wird das Wetter am Freitag

Veröffentlicht am 4. Juli 2024, 22:23 / ©Montage Canva

Laut GeoSphere Austria wird am kommenden Freitag die Sonne in Österreich dominieren. Im Tagesverlauf können jedoch aus dem Nordwesten vorübergehend dichtere Wolken durchziehen. Diese bringen bis zum Abend vor allem am nördlichen Alpenrand lokal schwache Regenschauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, vor allem im Donauraum und nördlich davon bis über Mittag auch teils lebhaft aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei 11 bis 18 Grad. Es werden Tageshöchsttemperaturen von 22 bis 29 Grad erwartet.