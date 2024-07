Alkoholisiert am Steuer: 28-Jähriger baute Unfall auf Seeberg Straße

Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war am Donnerstagabend auf der B82 Seeberg Straße unterwegs. In der Folge geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 25-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan.

Führerschein vorläufig abgenommen

„Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden“, heißt es seitens der Polizei. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. „Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird mehrfach angezeigt“, so die Beamten. Die Unfallstelle war für die Dauer der Aufräumarbeiten zirka eine Stunde lang nur einspurig befahrbar.