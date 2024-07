Unfall bei Wendemanöver in Treffen: Auto überschlug sich

Treffen am Ossiacher See

Ein 29-jähriger Franzose lenkte sein Auto am Donnerstagnachmittag in die Bucht einer Bushaltestelle in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See, um ein Wendemanöver durchzuführen. Dabei übersah er jedoch den von hinten kommenden Wagen eines 26-jährigen Mannes aus dem Bezirk Feldkirchen. „Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das Auto des 29-Jährigen an der linken Fahrzeugseite“, heißt es seitens der Polizei.

Auto überschlug sich

In der Folge geriet der Wagen des Kärntners ins Schleudern, prallte gegen eine Straßenlaterne, überschlug sich und kam in einer Böschung zum Stillstand. „Er wurde leicht verletzt ins Landeskrankenhaus Villach gebracht“, so die Beamten. Der 29-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die B94 war für die Dauer der Aufräumarbeiten vorübergehend nur einspurig befahrbar.