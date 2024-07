Polizeihubschrauber im Einsatz: Mehrere Schüler aus Bergnot gerettet

Am 2. Juli startete eine deutsche Schülergruppe im Rahmen einer Projektarbeit in Bayern (Furth) eine Alpenüberquerung mit Rädern mit dem Zielort Jesolo in Italien. Elf Gymnasiasten wurden von zwei Lehrkräften (Mann und Frau, beide 39 Jahre alt) und fünf weiteren Erwachsenen begleitet, als sie am 4. Juli 2024 gegen 9 Uhr ihr Tagesziel in Prettau in Südtirol erreichen wollten.

Schülergruppe kam nicht mehr weiter

Aufgrund der Schneelage (ca. 0,5 Meter gefrorener Schnee) ab einer Seehöhe von 2000 Metern mussten sie ihre Räder tragen. Nachdem sich die erschwerten Bedingungen am höchsten Punkt angekommen auch auf der Südseite des Berges nicht besser darstellten, brach der Gruppenleiter die Tour ab und setzte einen Notruf ab. Ein selbständiger und sicherer Abstieg war den erschöpften Gruppenmitgliedern aufgrund der fortgeschrittenen Stunde nicht mehr zuzumuten.

18 Personen gerettet

Die 18 Personen wurden in der Folge von der Besatzung des Polizeihubschraubers unverletzt geborgen und bei der Sulzenalm abgesetzt, wo sie von der Bergrettung Mayrhofen übernommen und sicher ins Tal begleitet wurden.