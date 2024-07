KunstHausWien: Klima Biennale Wien geht in die finale Runde

Am Montag 8. Juli präsentiert der Club of Rome auf dem Festivalareal der Klima Biennale Wien die Ergebnisse der Umsetzung des EARTH FOR ALL Berichts in Österreich – in Anwesenheit von Bundesministerin Leonore Gewessler und Anders Wijkman, ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments und Ehrenpräsident des Club of Rome. Das Programm bietet neben der Möglichkeit für Kommentare und Stellungnahmen auch künstlerische Interventionen der Performance-Künstlerin Laura Sofía Oyuela Flores aus Honduras.

Literatur im Klima-Kultur-Pavillon

Die letzte Ausgabe der Literaturreihe Imagine Dignity findet am Dienstag 9. Juli im Klima-Kultur-Pavillon von Breathe Earth Collective im KunstHausWien statt, wo die Autor*innen Walter Fanta und Christina Maria Landerl aus ihren literarischen Werken lesen. Das Projekt des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Literatur geht der Frage nach, in welcher Welt wir 2040 leben möchten. Mehrere öffentliche Führungen bieten in der finalen Woche noch ausführlich Gelegenheit, die beiden Ausstellungen Songs for the Changing Seasons am Festivalareal Nordwestbahnhof und Into the Woods in der Biennale Zentrale im KunstHausWien zu entdecken – letztere etwa gemeinsam mit Kuratorin Sophie Haslinger und Künstler*innen der Ausstellung in einer Dialogführung am 10. Juli.

Closing Weekend

Wer das interaktive Spiel Arapolis im Projektraum Garage des KunstHausWien noch nicht entdeckt hat: Bei einem Talk am Freitag 12. Juli im Klima-Kultur-Pavillon gibt es die Möglichkeit, mit dem Künstlerkollektiv Baltic Raw Org und der Biennale Leitung über partizipative Inszenierungen des Klimawandels und die Wirksamkeit von spielerischen Herangehensweisen zu sprechen. Ausklang mit Musik und Drinks: Künstler Berndt Jasper (BRO) aka Elektrohellmen legt im Anschluss seine Platten auf. Am Samstag 13. Juli lädt die Biennale mit dem CycleCinemaClub und Wir machen Wien auf dem Festivalareal zu einer Open Air Film-Vorführung von „Der Laute Frühling“ um 21 Uhr ein. Eine Nachtwanderung führt am selben Abend durch den Lainzer Tiergarten und bereichert die Erfahrung der Ausstellung Into the Woods im KunstHausWien zum Ökosystem Wald um ein gemeinsames Naturerlebnis.