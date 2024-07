Militärmusik Steiermark lässt den Landhaushof erklingen

Landtagspräsidentin Manuela Khom und Militärkommandant Heinz Zöllner begrüßten ihre Gäste an einem lauen Sommerabend, welcher durch abwechslungsreiche Darbietungen in einer ebenso beeindruckenden Atmosphäre für viele zu einem erinnerungswürdigen Erlebnis wurde. Von kurzweiligen Einlagen kleiner Ensembles bis hin zu kraftvollen Klängen des gesamten Orchesters – die Militärmusik Steiermark zeigte erneut ihre beeindruckende Vielseitigkeit und zeigte sich von ihrer besten Seite. Im vielseitigen Programm von Militärkapellmeister Hannes Lackner, der bereits seit 1995 die steirische Militärmusik leitet, war für alle etwas dabei: traditionelle Marschmusik über Schlagzeug-Showeinlagen bis hin zu modernen Interpretationen der österreichischen, aber auch italienischen Musikwelt.

Musik verbindet und weckt Emotionen

„Die Militärmusik Steiermark hat heute nicht nur begeistert, sondern einmal mehr gezeigt, welch verbindende Kraft die Musik besitzt. Sie schafft es, Menschen zu berühren, Emotionen zu wecken und Gemeinschaft zu fördern. Sie hat heute auch gezeigt, dass traditionelle Blasmusik auch modern sein kann, beispielsweise mit großartigen Medleys aus der italienischen 80er Jahre Popkultur oder Austropop-Stücken in Orchester-Formation. Ein herzliches Dankeschön an Militärkommandant Heinz Zöllner sowie Militärkapellmeister Hannes Lackner sowie an alle Mitwirkenden für einen unvergesslichen Abend.“, so Landtagspräsidentin Manuela Khom. Militärkommandant Heinz Zöllner betone: „Das Militärkommando Steiermark und das Land Steiermark verbindet seit Jahrzehnten eine innige Partnerschaft und gute Kooperation. Unser gemeinsames Konzert im Landhaushof ist ein musikalischer und gesellschaftlicher Ausdruck der guten Zusammenarbeit unserer beiden Organisationen.“

©KK/Militärmusik Steiermark Heinz Zöllner, Ursula Lackner, Gerald Deutschmann, Manuela Khom, Barbara Riener, Hannes Lackner

Standing Ovations für Heeresmusiker

Noch bei Tageslicht gestartet, endete der Konzertabend in einem stimmungsvollen, mit Fackeln beleuchteten Arkadenhof, der fast 500 Gäste begeisterte. Der unvergessliche Abend wurde mit Standing Ovations für die Heeresmusiker beendet. Die Militärmusik Steiermark wurde mit diesem Abend ihrem großartigen Ruf ein weiteres Mal mehr als gerecht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2024 um 07:19 Uhr aktualisiert