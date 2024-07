Frau (33) stürzte in Graben: Sie war schon fast bewusstlos

Zell am See/ Salzburg

Am Donnerstagabend, 4. Juli, geriet eine erfahrene und geländekundige 33-jährige Einheimische, im Trattenbachtal im Gemeindegebiet von Wald im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Salzburg, in unwegsamen Gelände aus dem Gleichgewicht und stürzte in einen Graben. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Aufgrund der abgelegenen Lage und des unwegsamen Terrains war eine Selbstrettung nicht möglich, sodass sie einen Notruf absetzte.

Fast bewusstlos und unter Schock

Die umgehend alarmierte Bergrettung machte sich auf den Weg zur Unfallstelle und durchsuchte das schwierige Gelände nach der Frau, da ein telefonischer Kontakt nicht mehr möglich war. Vor Ort fanden sie die nahezu bewusstlose Verletzte stark erschöpft und unter Schock stehend. Nach der aufwendigen Bergung und notärztlicher Erstversorgung wurde die 33-Jährige in das Klinikum Zell am See gebracht.