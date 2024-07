Beherzter Einsatz: Klagenfurter Feuerwehrmann wurde zum Ersthelfer

Am Donnerstag

5. Juli 2024

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall in der Raiffeisen Straße in Klagenfurt. Mario Fischer, Kommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin / Klagenfurt, befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade mit einem Löschfahrzeug auf dem Weg zu einer Werkstatt. „Er kam als Ersthelfer zu dem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen“, erklärt man seitens der Wehr.

Bei einer herkömmlichen Werkstattfahrt wurde Mario Fischer zum Retter in der Not.

Leistete Erste Hilfe

Sofort setzte er erste Maßnahmen, alarmierte die Einsatzkräfte und betreute die verletzte Person bis zum Eintreffen der Sanitäter. „Aufgrund des Verletzungsmusters und des Fahrzeugzustandes musste die verletzte Person mithilfe unseres Kameraden und einer Schaufeltrage über den Kofferraum gerettet werden“, erzählen seine Kameraden weiter. Auch der Brandschutz sei von ihm sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel gebunden worden.