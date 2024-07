Lenker (27) brach nach Unfall plötzlich zusammen

Veröffentlicht am 5. Juli 2024, 07:46 / ©BI Florian Scherwitzl, ÖA-Team BFKdo Klagenfurt Land

Ein 61-jähriger Slowake aus dem Bezirk Braunau, fuhr am Donnerstag, dem 4. Juli, gegen 16.20 Uhr, mit dem Auto auf der B 147 Braunauer Straße im Gemeindegebiet von Burgkirchen, Bezirk Brauner, Oberösterreich. Zur gleichen Zeit war auch ein 27-jähriger Autofahrer aus Mali unterwegs. Der 27-Jährige kam in einer leichten Linkskurve rechts mit den Rädern von der Fahrbahn ab, schaffte es aber wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Durch das Gegenlenken geriet er in den Gegenverkehr, wodurch es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto des 61-Jährigen kam.

Plötzlicher Zusammenbruch

Der 61-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Der 27-Jährige konnte von einem Unfallzeugen aus seinem Auto befreit werden. Als er sich außerhalb des Fahrzeuges befand, brach er plötzlich zusammen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Mit schweren Verletzungen wurde er nach der notärztlichen Versorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen.