„Tag des Sports“ lockte 3.000 Schüler nach Villach

36 lokale Vereine und Sportfachverbände präsentierten sich und ihre Sportarten am Mittwoch in der Villacher Alpenarena. „Veranstaltungen wie diese werden den Kindern und Jugendlichen lange in Erinnerung bleiben. So manche Kärntner Sportlerinnen und Sportler haben ihre ersten Erfahrungen am Tag des Sports gesammelt“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und bedankte sich bei allen beteiligten Vereinen, Verbänden und Ehrenamtlichen für ihr Engagement.

©LPD/Höher Am Foto: Landessportdirektor Arno Arthofer, Landeshauptmann Peter Kaiser, Elisabeth Puschan, Martin Koch, Joschi Pecharz und Villachs Stadtrat Harald Sobe (v.l.)

Vereine stellten ihre Angebote vor

Auch für Landessportdirektor Arno Arthofer steht fest: „Diese Veranstaltung ist ein Feiertag für das Sportland Kärnten.“ An verschiedenen Stationen konnten Kinder und Jugendliche die Sportarten unter Aufsicht und Anleitung ausprobieren. Dazu zählten klassische Vereins- und Teamsportarten wie Fußball, Hockey oder Volleyball, aber auch Judo-, Schach- und Darts-Vereine präsentierten ihre Angebote.