KLAR!-Projekt des Jahres setzt Spürhunde gegen Borkenkäfer ein

Südlich von Wiener Neustadt, im Osten an das Burgenland und im Südwesten an die Steiermark angrenzend liegt „seine“ Region: In der Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR!) „Bucklige Welt – Wechselland“ werkt und wirkt Rainer Leitner, der im Juni im Rahmen der Hauptversammlung von seinen KLAR!-Kolleg:innen zum diesjährigen KLAR!-Manager des Jahres gewählt wurde. Der Niederösterreicher will seine Region mit entsprechenden Maßnahmen frühzeitig und langfristig auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten. „KLAR!-Klimawandelanpassungs-Modellregionen“ ist ein Programm des Klima- und Energiefonds, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK).

Wichtige Maßnahmen für die Regionen

Gerade nach den Unwettern der vergangenen Wochen habe sich laut Leitner eine Maßnahme besonders bezahlt gemacht: „Durch den Bau von Wasserrückhaltebecken an gefährdeten Stellen konnten wir kleinräumige Überschwemmungen und Hangrutschungen verringern und die umliegenden Häuser und Gewerbebetriebe schützen. Diese sind einfach und kostengünstig zu installieren.“ Leitner, der auch KEM-Manager der gleichnamigen Region ist, setzt aber auch auf andere Maßnahmen: von der Nutzung von Brauchwasser über die Vermeidung von Waldbränden in Zusammenarbeit mit benachbarten KLAR!-Regionen bis hin zur jährlichen Obstbaumpflanzaktion, bei der alte und gefährdete Sorten erhalten werden sollen. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels immer stärker und müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Rainer Leitner entwickelt Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und verbessert dabei die Lebensqualität der Regionsbewohner:innen. Herzliche Gratulation zur Auszeichnung!“

„Borkenkäferspürhunde“ – KLAR!-Projekt des Jahres

Die Auszeichnung „Projekt des Jahres“ ging in diesem Jahr an das Projekt „Borkenkäferspürhunde“ der KLAR! Murraum Leoben (Regionsmanager Simon Plösch). Der Klimawandel setzt auch unseren Wäldern erheblich zu: Borkenkäfer profitieren von den wärmeren Temperaturen, vermehren sich schneller und schädigen Wälder großflächig. Um Borkenkäferbefälle in den Regionen frühzeitig erkennen und aktiv gegen die Ausbreitung der Schädlinge vorgehen zu können, wurden mehrere Hundeteams kostenlos ausgebildet. Diese Teams inspizieren über einen bestimmten Zeitraum festgelegte Gebiete und führen Waldmonitorings (GPS, Fotos, Protokolle) durch. Dadurch soll nicht nur der Waldbestand geschützt, sondern auch Nachahmer:innen in der lokalen Hundeführer-Community gefunden werden.

Das Förderprogramm „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“

KLAR! unterstützt österreichische Gemeinden und Regionen dabei, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und gezielte Anpassungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Seit 2018 implementieren erste Regionen die geplanten Maßnahmen, inzwischen arbeiten bereits 89 KLAR!-Regionen aus ganz Österreich an der Anpassung an den Klimawandel. Insgesamt sind 750 Gemeinden mit rund 2.058.972 Einwohnerinnen und Einwohnern im KLAR! Programm dabei. Mit diesem Förderprogramm nimmt Österreich in Bezug auf die regionale Klimawandelanpassung eine Vorreiterrolle in Europa ein und verbindet einen Bottom-Up-Ansatz mit den Zielen der nationalen Klimawandelanpassungsstrategie.