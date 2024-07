Endlich Ferien! Österreichs Schüler freuen sich auf neun Wochen Freiheit

Wien, Niederösterreich und Burgenland machten bereits vergangene Woche den Anfang. Hier begannen die Sommerferien bereits am 28. Juni 2024. Jetzt ziehen die weiteren Bundesländer Österreichs nach. Rund 660.000 Kinder und Jugendliche in Kärnten, der Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich werden am heutigen Freitag, dem 5. Juli, ihr Jahreszeugnis abholen und dann in die Ferien starten.

Schulbeginn im September

Rund zwei Monate – genauer gesagt sind es neun Wochen – „Freizeit“ dürfen die Schüler jetzt genießen, ehe die Schule wieder beginnt. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland startet das neue Schuljahr 2024/25 am 2. September. Eine Woche später, am 9. September, beginnt die Schule dann auch in Kärnten, der Steiermark, Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich wieder.

Stau vorprogrammiert

Wie üblich geht es für viele in den Sommerferien auf Urlaub. Deshalb ist mit einem starken Reisewochenende auf den Straßen Österreichs zu rechnen. Mit dem Ferienbeginn in Österreich, in Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen der Niederlande wird der Reiseverkehr auf den Transitrouten Richtung Süden zunehmen, weiß der ÖAMTC. Unter anderem die A9, die A10 und die A11 werden wieder zu Stau-Hotspots.