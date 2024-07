Serie für BBC.com wird in Klagenfurt gedreht

Wie viel Solarenergie kann ich mit einem Solarpanel auf meinem Dach erzeugen? Wie fällt der Schatten des Baums in meinem Garten im Tages- und Jahresverlauf? Mit dem „digitalen Zwilling“ der Stadt Klagenfurt lassen sich diese und viele weitere geobezogene Fragen auf Knopfdruck beantworten. Dies geschieht mithilfe einer KI-Software, die 3D-Daten sammelt, auswertet und nutzt. Mit dieser Geodatenanwendung gehört Klagenfurt zu den weltweiten Vorreitern. Dies stößt immer mehr auf internationales Interesse. Vor kurzem besuchte auch ein Team von „BBC StoryWorks Commercial Productions“ – dem kommerziellen Content-Studio des „BBC Studios“ Unternehmens – die Landeshauptstadt.

Gedreht wird an mehreren Orten

Der für „Hexagon“ produzierte Film veranschaulicht am Beispiel einer jungen Frau in Klagenfurt, wie KI das Privat- und Berufsleben beeinflusst und welchen Nutzen Menschen aus KI ziehen können. „Wenn ein Unternehmen wie ‚Hexagon‘ unser Rathaus in Szene setzen will, erfüllt uns das mit Stolz. Es zeigt uns aber auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, denn wir werden international hervorgehoben […]“, betont Bürgermeister Christian Scheider. Gedreht wird an mehreren Orten. Neben dem Rathaus auch im Wappensaal sowie beim Schloss Maria Loretto.

©StadtKommunikation Stadträtin Constance Mochar und Abteilungsleiter Günter Koren bei einem Interview im Rathaus.

Doku-Serie ab Oktober auf BBC.com zu sehen

„Die internationale Reputation Klagenfurts wächst immer weiter. Vertreter vieler Städte, die deutlich größer sind als Klagenfurt, nehmen mittlerweile Kontakt zu uns auf, um mehr über unsere KI zu erfahren“, erklärt Günter Koren, Leiter der Abteilung Vermessung und Geoinformation, und Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) ergänzt: „Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass auf BBC.com eine Dokumentation über den ‚digitalen Zwilling‘ zu sehen sein wird.“ Der Film – in dem die Landeshauptstadt eine der Hauptfiguren ist – wird im Oktober im Rahmen einer für „Partnership on AI“ produzierten Serie auf BBC.com zu sehen sein.