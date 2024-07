ASFINAG errichtete Mautbrücke komplett aus Holz in Kärnten

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 5. Juli 2024

Auf der S 37 Klagenfurter Schnellstraße nahe St. Veit an der Glan hat die ASFINAG nun eine Mautbrücke aus Holz errichtet. Der tragende Kern und somit der Großteil der neuen Brücke besteht aus Brettschichtholz der Holzart Fichte. Für die äußere Schicht des tragenden Kerns wurde witterungsbeständigeres Lärchenholz verwendet, das im Falle einer Beschädigung auch leicht instandgesetzt werden kann. Das Projekt basiert auf einer Idee, welche im Rahmen der ASFINAG-Holz-Challenge 2022 erstmals präsentiert wurde. Ziel der Challenge war es, weitere Ideen für Einsatzmöglichkeiten von Holz auf dem Streckennetz der ASFINAG zu sammeln.

Neue Maßstäbe setzen

Umgesetzt wurde die „Green Gantry“ jetzt im Zuge des Sicherheitsausbaus der S 37 gemeinsam mit der HASSLACHER Gruppe und Kapsch TrafficCom. „Für uns ist nachhaltiges Bauen kein leeres Schlagwort, wir wollen in diesem Bereich neue Maßstäbe setzen“, so die ASFINAG-Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser. Georg Kapsch, CEO von Kapsch TrafficCom, ergänzt: „Die ‚Green Gantry‘ erfüllt alle europäischen Standards und Normen, und ist auch nach dem Ende ihrer Lebensdauer keine Umweltbelastung. Holz ist das ideale Baumaterial, da es einen bis zu zwanzigfach geringeren CO₂-Fußabdruck als Stahl hat – denn nachhaltiger Verkehr heißt auch nachhaltige Infrastruktur.“

Strom kommt zudem aus eigener Photovoltaik-Anlage

„Die hochgradig vorgefertigte Holz-Konstruktion ist so konzipiert, dass diese nicht nur rasch montierbar, sondern genauso einfach wieder rückgebaut werden kann. Dies ermöglicht bei Nutzungsänderung die Wiederverwendung des eingesetzten Holzes und das damit gebundene CO₂ bleibt weiterhin in der stofflichen Nutzung gebunden“, erläutert Georg Jeitler, Leiter Qualität & Innovation der HASSLACHER Gruppe, das Wiederverwendungskonzept. Die Lebensdauer der Holz-Gantry beträgt etwa 20 Jahre und ist daher mit herkömmlichen Tragwerken aus Stahl vergleichbar. Der Strom für den Betrieb der Mautbrücke kommt zudem aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage. Um auch bei Schlechtwetter und in den Nachtstunden ausreichend Energie zur Verfügung zu haben, wurde auch ein Batteriespeicher verbaut.