Medizin-Studium: 15.000 Bewerber buhlen heute um einen Studienplatz

15.158 Personen haben sich bis Ende März 2024 online für das gemeinsame Aufnahmeverfahren MedAT (Medizinischer Aufnahmetest) für das Studium an den Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz angemeldet.

Aufnahmeverfahren startet

Allein an der Medizinischen Universität Wien gab es insgesamt 7.384 Anmeldungen. Gefolgt von Innsbruck mit 3.196 Anmeldungen und Graz mit 2.693 Anmeldungen. In Linz haben sich 1.975 Personen angemeldet. Am heutigen Freitag, dem 5. Juli, startet für all jene das Aufnahmeverfahren an den jeweiligen Universitäten. Der Aufnahmetest für Humanmedizin (MedAT-H) ist ein mehrteiliges, schriftliches Verfahren, das sich in verschiedene Abschnitte gliedert, die von einem Basiskenntnistest in Medizinischen Studien bis hin zur Überprüfung von Textverständnis und kognitiven Fähigkeiten reicht.

So viele Anmeldungen gab es Medizinische Universität Wien: Insgesamt 7.384 Anmeldungen (2023: 7.537) – 6.668 für Humanmedizin, 716 für Zahnmedizin. Davon sind 2.708 Männer (2023: 2.703) und 4.676 Frauen (2023: 4.834).

Insgesamt 7.384 Anmeldungen (2023: 7.537) – 6.668 für Humanmedizin, 716 für Zahnmedizin. Davon sind 2.708 Männer (2023: 2.703) und 4.676 Frauen (2023: 4.834). Medizinische Universität Innsbruck : Insgesamt 3.196 Anmeldungen (2023: 3.200) – 2.827 für Humanmedizin, 369 für Zahnmedizin. Davon sind 1.117 Männer (2023: 1.125) und 2.079 Frauen (2023: 2.075).

: Insgesamt 3.196 Anmeldungen (2023: 3.200) – 2.827 für Humanmedizin, 369 für Zahnmedizin. Davon sind 1.117 Männer (2023: 1.125) und 2.079 Frauen (2023: 2.075). Medizinische Universität Graz: Insgesamt 2.603 Anmeldungen (2023: 2.589), 2.393 für Humanmedizin, 210 für Zahnmedizin. Davon sind 957 Männer (2023: 963) und 1.646 Frauen (2023: 1.626).

Insgesamt 2.603 Anmeldungen (2023: 2.589), 2.393 für Humanmedizin, 210 für Zahnmedizin. Davon sind 957 Männer (2023: 963) und 1.646 Frauen (2023: 1.626). Medizinische Fakultät der JKU Linz: Insgesamt 1.975 Anmeldungen (2023: 2.074). Davon sind 731 Männer (2023: 769) und 1.244 Frauen (2023: 1.305).

Insgesamt 1.900 Studienplätze

Für das Studienjahr 2024/25 stehen für die Studien Human- und Zahnmedizin insgesamt 1.900 Studienplätze und damit gegenüber dem Vorjahr insgesamt 50 mehr zur Verfügung, davon 772 (2023: 760) an der Medizinischen Universität Wien, 420 (2023: 410) an der Medizinischen Universität Innsbruck, 388 (2023: 370) an der Medizinischen Universität Graz und 320 (2023: 310) an der Medizinischen Fakultät der JKU Linz. Die Studienplätze werden an jene Studienwerber vergeben, die beim Aufnahmetest am besten abschneiden.

Arbeit im öffentlichen Interesse

Im Studienjahr 2024/25 stehen bis zu 85 der 1.900 Medizin-Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse für Bundesländer, die Österreichische Gesundheitskasse, das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für Landesverteidigung zur Verfügung. Studienwerber, die sich für einen solchen gewidmeten Studienplatz bewerben wollen, müssen an der regulären Anmeldung für den gewünschten Standort teilnehmen und verpflichten sich im Rahmen einer Vereinbarung mit der jeweiligen Institution, die Aufgaben im öffentlichen Interesse auch tatsächlich zu erbringen. Zur Erreichung dieser Studienplätze muss eine Mindestleistung beim Aufnahmetest erreicht werden.