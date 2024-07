Familienstreit eskalierte: Mann bedrohte Ehefrau mit Küchenmesser

Veröffentlicht am 5. Juli 2024, 11:17 / ©Montage: Canva/ Montage

Gegen Mitternacht eskalierte ein Familienstreit in einer Wohnung im Bezirk Graz-Umgebung. Der schwer alkoholisierte Mann geriet zuerst mit seiner Tochter (15) und anschließend mit seiner Frau (38) in einen verbalen Streit. In weiterer Folge sei der Verdächtige gegenüber seiner Frau handgreiflich geworden.

Streit eskalierte, Frau mit Messer bedroht

Der Mann habe sich ins Schlafzimmer zurückgezogen, um eine paar Sachen in eine Tasche zu packen und die Wohnung zu verlassen. Die Frau dürfte versucht haben ihn daran zu hindern. Danach dürfte der 40-Jährige ein Küchenmesser zur Hand genommen und sie bedroht haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und in weiterer Folge in das Polizeianhaltezentrum Graz überstellt. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte dieser durch die erhebenden Beamten nicht einvernommen werden. Weitere Ermittlungen folgen.