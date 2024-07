Public Viewing am Hauptbahnhof: EM-Viertelfinale wird nicht übertragen

Die ÖBB Fanzone mit Public Viewing am Wiener Hauptbahnhof erfreut sich seit dem Start großer Beliebtheit. Das für 500 Besucher zugelassene Veranstaltungsareal befindet sich direkt am größten Bahnhof Österreichs. Insbesondere rund um die Viertelfinalspiele am Samstag, 6. Juli, wird mit einem besonders großen Andrang gerechnet.

Umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet

Die ÖBB haben bereits bei der Planung des Public Viewing-Angebots am Wiener Hauptbahnhof in Zusammenarbeit mit den Behörden ein umfassendes Sicherheitskonzept erstellt. Im Vordergrund dieses Konzepts steht, dass der Bahnhof und der Bahn- und Busbetrieb nicht vom Public Viewing beeinträchtigt werden dürfen. Seit dem Start der Europameisterschaft und des ÖBB Public Viewings gibt es tägliche Lagebesprechungen mit den Sicherheitsbehörden, in denen tagesaktuelle Einschätzungen zur Sicherheitslage getroffen werden.

Keine Übertragung am Samstag

In der aktuellen Lagebesprechung zwischen ÖBB und Polizei wurde nun aus Sicherheitsgründen entschieden, die Viertelfinalspiele am Samstag, 6. Juli 2024, nicht am Wiener Hauptbahnhof zu übertragen und die ÖBB Fanzone geschlossen zu halten. Wie es mit der Übertragung der zukünftigen Spiele weitergeht, wird weiterhin mit den Sicherheitsbehörden evaluiert. Ob das nun das Aus ist für das Public Viewing am Hauptbahnhof, bleibt also abzuwarten.