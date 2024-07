Es tut sich was in dem Ort Seelach am Klopeiner See! Wie am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, wollen Unternehmer Helmut Steiner und Investor Bernd Hinteregger, dem ehemaligen Tanzlokal „Rondo“ nun endlich neues Leben einhauchen. „Mauern und Zäune trennen. Aber hier, in einem Tourismuszentrum, wo es um das Verbindende geht, ist ein Zaun keine gute Idee. Deshalb kommt er heute weg“, stellte Kommunikationsexperte Gerhard Seifried klar, der die heutige Pressekonferenz moderierte.

Schnellstmöglich Mieter gesucht

„Der berühmteste Zaun Kärntens ist heute Geschichte“, schmunzelt auch Investor Hinteregger und führte die konkrete Idee in der Folge näher aus: „Das ‚Rondo soll wieder zu einem Treffpunkt in der Region werden.“ Hierzu will man schnellstmöglich Mieter und Pächter gewinnen, um noch heuer durchstarten zu können. Potenzielle Interessenten können sich daher per Mail direkt an [email protected] wenden. Unternehmer Helmut Steiner betont: „Wir wollen dem ‚Rondo‘ zu neuem Glanz verhelfen.“ Diesen Sommer soll die Immobilie daher noch so genutzt werden, wie sie ist. Danach sollen Gespräche folgen.

„Glauben an den Tourismus und den Klopeiner See“

„Noch in dieser Saison wollen wir uns mit allen zusammensetzen und gemeinsam klären, wie wir das ‚Rondo‘ für das nächste Jahr aufstellen können“, erklärt Hinteregger. „Wir wollen die diesjährige Saison voll mitnehmen“, so der Investor und weiter: „Wir glauben an den Tourismus und auch an den Klopeiner See. Kärnten ist mehr als eine Sommersaison mit acht Wochen. Kommen wir vom Reden ins Tun!“ St. Kanzians Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) ist erfreut: „Die Betreiber und Betriebe waren sehr positiv gestimmt, als sie gehört haben, dass das ‚Rondo‘ wieder aktiviert wird. Es ist heute ein bedeutender Schritt, den wir setzen dürfen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2024 um 12:05 Uhr aktualisiert