Überholmanöver: Steirer (63) muss ausweichen und landet im Straßengraben

Veröffentlicht am 5. Juli 2024, 11:38 / ©FF Friesach/Wörth

Ein 63-jähriger Steirer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld lenkte am Donnerstag, 4. Juli 2024, gegen 14.15 Uhr, sein Auto auf der LB 54 aus in Fahrtrichtung Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen, NÖ. Ein entgegenkommender Pkw, vermutlich ein Renault Clio mit dem Kennzeichenfragment NK-266, soll trotz Gegenverkehr zum Überholen angesetzt haben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 63-Jährige laut eigenen Angaben ausweichen, geriet dabei auf das Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in den Straßengraben. Der Unfall ging für ihn glimpflich aus, er blieb unverletzt.