Großfahndung in Innsbruck: Bankräuber auf der Flucht

Veröffentlicht am 5. Juli 2024

In Innsbruck, Tirol, wurde am Freitagvormittag, dem 5. Juli, eine Bank am Mitterweg, im Westen der Stadt, überfallen. Der Alarm ging gegen 10.45 Uhr ein. Ob es ein oder mehrere Täter waren und ob diese bewaffnet waren, ist noch unklar. Feststeht er oder sie sind auf der Flucht. Eine Großfahndung wurde eingeleitet und läuft derzeit noch. Zahlreiche Polizei-Streifen sowie der Hubschrauber stehen im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Überfall jedenfalls niemand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2024 um 11:51 Uhr aktualisiert