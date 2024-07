Radfahrer (41) lag tot im Graben

Veröffentlicht am 5. Juli 2024, 11:45 / ©Montage: Canva & RK/ Trummer

Am heutigen Freitag, dem 5. Juli, um 5.28 Uhr gelangte auf der Polizeiinspektion Hard die Meldung ein, auf der Höhe einer Bäckerei am Römerstein in Hard, Bezirk Bregenz, Vorarlberg, liege im dortigen grasbewachsenen und abschüssigen Graben eine Person und ein Fahrrad. Das Fahrrad lag auf den Füßen des 41-jährigen Mannes.

Fußballplatz mit dem Rad verlassen

Die Rettungskräfte und Polizei konnten nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. „Derzeit wird von einem tödlichen Fahrradsturz ohne Fremdverschulden ausgegangen. Die männliche Person hatte sich zuletzt mit Arbeitskollegen beim Fußballplatz Höchst aufgehalten und dann die Örtlichkeit gegen 22 Uhr alleine mit seinem Fahrrad verlassen“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2024 um 11:54 Uhr aktualisiert