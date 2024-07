Tschebull-Wirt ehrt bekannten Kärntner Koch mit kulinarischem Wochenende

Ein seit 37 Jahren bester Freund des weltweit bekannten Kärntner Kochs Wolfgang Puck ist der Gastronom Hannes Tschemernjak vom Faaker See. Er hat sich anlässlich des 75-jährigen Geburtstages seines Vorbildes und Freundes für seine Gäste etwas Spezielles einfallen lassen: Ein kulinarisches Puck-Wochenende. „Es war für mich Ehrensache in meinem Gasthaus ‚Der Tschebull‘, den 75. Geburtstag Wolfgang Pucks, den er am 8. Juli feiern wird, schon dieses Wochenende so ehrenvoll zu begehen, wie es Wolfgang auch von Freunden erwarten darf“, so Hannes Tschemernjak in einem Gespräch mit 5 Minuten.

©KK / privat Am Foto: Koch Wolfgang Puck und Gastronom Hannes Tschemernjak (v.l.)

Besondere Speisekarte

Von Freitag, den 5. Juli bis einschließlich Montag, dem 8. Juli zaubert der Tschebull-Wirt mit seinen Mitarbeitern, zusätzlich zu „Wolfgang Pucks Oscars Burger“ von der Holzfeuerglut auch den sommerlichen Puck-Salatklassiker „Chinois-Chicken-Salad“ aus seinem Restaurant „Chinois On Main“ in Santa Monica auf den Tisch. Dass im Tschebull dazu auch glasweise kalifornische Weine ausgeschenkt werden, wie der „Pinot Noir Master Lot Reserve“ (Wolfgang Puck Wines) versteht sich von selbst.