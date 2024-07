Dealer (29) verkaufte 12-jährigem Bub Crystal Meth

Am Einsatzort in der Fruethstraße, 3. Bezirk, Wien-Landstraße, konnten die Polizisten am Donnerstag, dem 4. Juli, um 17.30 Uhr, auf einen 29-jährigen und einen 12-jährigen Österreicher antreffen. „Beim 29-Jährigen wurden mehrere Baggies mit Suchtmittel, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie drei Klappmesser vorgefunden und sichergestellt werden“, teilt die Polizei mit. Der Jugendliche, der abgängig gemeldet war, hingegen hatte keine Drogen bei sich. Er gab aber an, vom 29-Jährigen Suchtmittel gekauft und bereits konsumiert zu haben. Bei den Drogen soll es sich um Crystal Meth handeln.

Mutmaßlicher Dealer angezeigt

Daraufhin wurde der mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen. Bei der Vernehmung bestritt der 29-Jährige den Verkauf von Suchtmitteln. „Aufgrund eines bestehenden Waffenverbots gegen ihn wird er nicht nur betreffend den Suchtmittelverkauf, sondern auch nach dem Waffengesetz angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam“, merkt die Polizei an. Aber auch der 12-Jährige wird nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Er wurde der Obsorge berechtigen Stelle übergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2024 um 13:00 Uhr aktualisiert