Zum Sommerferien-Start drohen lange Staus auf Kärntens Autobahnen

Mit dem heutigen Freitag starteten auch die Schüler in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg in die Sommerferien! Die ARBÖ-Verkehrsexperten warnen deshalb vor einer starken Reisewelle, die spätestens ab dem frühen Freitagnachmittag bis in den späten Abend losrollen wird. Eine zweite Welle wird dann am morgigen Samstag ab den frühen Vormittagsstunden bis in den späten Nachmittag bzw. Abend erwartet. Die Verkehrsexperten haben deshalb die Strecken mit den wahrscheinlich längsten Staus zusammengefasst. Einige von ihnen ziehen sich auch durch Kärnten.

Hier geht es am Wochenende nur langsam voran Südautobahn (A2), im Baustellenbereich zwischen Pinkafeld und Oberwart sowie zwischen dem Knoten Villach und der Grenze Thörl-Maglern/Tarvisio

Tauernautobahn (A10), vor der Mautstelle St. Michael, dem Katschbergtunnel und dem Tauerntunnel

Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel

Andreas Gabalier bringt Zigtausende nach Klagenfurt

Hinzu kommt noch, dass am Sonntag, dem 7. Juli 2024, auch noch zigtausende Fans von Andreas Gabalier für ein „Open-Air-Konzert“ nach Klagenfurt kommen werden. „Besucher sollten zeitgerecht anreisen, da es rund um das Gelände zu Verzögerungen kommen kann. Die Parkplätze vor Ort sind ausgeschildert“, betont ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Für eine stressfreie Anreise rät der ARBÖ, auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen.