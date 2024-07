Glasfaserkabel durchtrennt: 2.000 Kärntner Haushalte haben kein Internet

Vorbei war es plötzlich mit dem schnellen Internet! Rund 2.000 Görtschitztaler Haushalte mit Glasfaser-Anschlüssen klagen aktuell über massive Verbindungsprobleme. Der Grund ist ein Hauptleitungskabel, welches im Zuge von Bauarbeiten nahe Klagenfurt beschädigt wurde. Dies bestätigte ÖGIK-Pressesprecherin Bernadette Glomser am Freitag gegenüber der Kleinen Zeitung. Betroffen sind die Gemeinden St. Georgen am Längsee, Brückl, Kappel am Krappfeld, Eberstein, Klein St. Paul, Guttaring, Althofen und Magdalensberg. Die Monteure arbeiten bereits an der Behebung des Schadens. Im Laufe des heutigen Tages sollte es wieder funktionieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2024 um 13:52 Uhr aktualisiert