Spatenstich für Feuerwache Ost am Dietrichsplatz

Die Feuerwache Ost befindet sich seit dem Jahr 1888 an der jetzigen Örtlichkeit am Dietrichsteinplatz. Das Gebäude ist endgültig an seine End-Nutzungsdauer angekommen, baulich und funktionell entspricht es nicht mehr den Anforderungen einer modernen Einsatzorganisation. Vor allem die alte Wagenhalle sei für die Unterbringung eines zeitgemäßen Fuhrparks nicht mehr geeignet.

Neubau „dringend notwendig“

Bürgermeisterin Elke Kahr zeigte sich dankbar, dass nun der Spatenstich stattfand: „Wer die alte Feuerwache gekannt hat, weiß, wie dringend notwendig der Neubau ist. Geräte und Arbeitsbedingungen müssen passen, um umfassend Hilfe und Schutz für die Bevölkerung bieten zu können.“ Der für die Feuerwehr und für Liegenschaften zuständige Stadtsenatsreferent, Stadtrat Manfred Eber, betonte in seinen Grußworten auch die Bedeutung des Ausweichquartiers, das in der Messe gefunden wurde: „Es ist uns damit gelungen, nicht nur eine zweckmäßige und kostenschonende Zwischenlösung zu finden, sondern auch eine, die eine Nachnutzung ermöglicht.“ Seitens des Bauherrn, der Stadt-Tochter GBG, betonte Rainer Plösch: „Ich bedanke mich, dass uns die Stadt auch in diesem Fall vertraut. Zwei Besonderheiten sind es, die diesen Bau auszeichnen: die innerstädtische Lage zwischen Gründerzeitbauten und Gebäuden der Biedermeier-Vorstadt sowie das Bauen nach klimafreundlichen Baustandards mit Holz, Photovoltaik und intensiv begrünter Fassade etc.

„Heute ist ein sehr erfreulicher Tag für die Grazer Berufsfeuerwehr“

Die größte Vorfreude an diesem Tag empfand wohl Oberbrandrat Gernot Ranftl, der den krankheitsbedingt verhinderten Branddirektor Klaus Baumgartner vertrat: „Ich möchte mich im Namen der Berufsfeuerwehr Graz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Gut Ding braucht weil, wie es so schön heißt. Dafür befinden wir uns heute am für uns wohl schönsten Ort in Graz.“ Diesem Eindruck schloss sich Architekt Burkhard Schelischansky gerne an und ließ schmunzelnd wissen: „Die Baustelle liegt nur zwei Radminuten von meinem Büro entfernt.“ Der erkrankte Branddirektor ließ ausrichten: „Der Standort am Dietrichsteinplatz ist für uns aufgrund der nahen Innenstadtlage am linken Murufer aus einsatztaktischer Sicht von großer Bedeutung. Neben der langjährigen eigenen Einsatzerfahrung wurde der Standort auch von externen Studien als idealer Standort für den Brandschutz im Zentrum und für die östlichen Bezirke der Stadt bestätigt. Der moderne Neubau garantiert kürzest mögliche Wege und optimierte Einsatzzeiten. Heute ist ein sehr erfreulicher Tag für die Grazer Berufsfeuerwehr.“

©Rendering: Architekturbüro Südost Blick in die Zukunft: So wird sich die Feuerwache Ost Ende 2025 präsentieren.