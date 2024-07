Es ist vollbracht: Neutorviertel feierlich eröffnet

Passend zum Schulschluss war es heute soweit: Ein weiterer Bauabschnitt im Rahmen der Innenstadtentlastung ist finalisiert und die Neutorgasse wird am 8. Juli für alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen freigegeben. Grund genug heute und morgen gemeinsam mit den Betrieben aus dem Neutorviertel und La Strada Graz die bunte Vielfalt der Neutorgasse und das Neutorviertel zu feiern.

©Holding Graz Die Neutorgasse wird am 8. Juli für Verkehrsteilnehmer freigegeben. ©Foto Fischer Heute und morgen wird die Finalisierung dieses Bauabschnittes gefeiert.

Freigabe ab Montag

Die vergangenen eineinhalb Jahre waren in der Neutorgasse von der Baustelle zur Errichtung der neuen Straßenbahnstrecke geprägt. Diese Bauphase ist nun abgeschlossen und mit Montag, dem 8. Juli wird die Neutorgasse wieder für den Verkehr freigegeben. Dies dann bis zur Inbetriebnahme der Straßenbahn mit Ende 2025 als Einbahn Richtung Süden und mit neuem Radweg in beide Richtungen ab der Kaiserfeldgasse bis zum Andreas-Hofer-Platz.

Nächste Phase startet

Das Neutorviertel geht mit der Fertigstellung der Neutorgasse in die nächste Umsetzungsphase. So wird die Kaiserfeldgasse im Abschnitt ab der Neutorgasse bis zur Herrengasse bereits heuer im Juli zur Begegnungszone. Bis zur baulichen Sanierung der Baumstandorte und Anpassung der Oberflächen im Frühjahr 2025 wird eine temporäre Gestaltung als sogenannte Testphase für die unterschiedlichen Nutzungen umgesetzt. Die Leitungssanierungen und die Errichtung der neuen Innenstadtradroute am Joanneumring sowie die angrenzenden Abschnitte in der Raubergasse und Schmiedgasse (bis zur Kaiserfeldgasse) befinden sich bereits in Umsetzung. Diese sollen bis Ende Oktober 2024 fertiggestellt werden.