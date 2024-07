Folgenschwerer Unfall: Biker (55) schwer verletzt

Veröffentlicht am 5. Juli 2024, 15:29 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Ein 55-jähriger Ungar war mit einem Motorrad in Fahrtrichtung Weitenegg, Bezirk Melk, Niederösterreich, unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einer 34-jährigen Frau aus dem Bezirk Melk, kollidierte. Während die 34-Jährige durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde, erlitt der 55-jährige Motorradlenker Verletzungen schweren Grades. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das AUVA Unfallkrankenhaus Linz geflogen.