Lenker (29) ignorierte 60 km/h-Limit – jetzt ist sein Auto weg

Am Donnerstag, dem 4. Juli, gegen 16 Uhr lenkte ein 29-jähriger Ukrainer, derin Wien lebt, sein Fahrzeug auf der A4 mit einer Fahrgeschwindigkeit von 135 km/h, obwohl in diesem Bereich nur 60 km/h erlaubt sind. Er konnte schließlich durch eine Polizeistreife am Autobahnzubringer Mönchhof, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, angehalten werden. Nach Abzug der Messtoleranz war der Mann mit mehr als 70 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Daher wurde ihm vor Ort der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug beschlagnahmt. Die erforderlichen Anzeigen werden an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.