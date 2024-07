Mit Kopf aufgeschlagen: Mann (52) stürzte bei Kletter-Tour mit Freund ab

Am Donnerstag

Veröffentlicht am 5. Juli 2024, 15:43 / ©Montage Canva

Ein 52-jähriger Pole war am Donnerstag, dem 4. Juli 2024, gemeinsam mit einem Freund beim Drachenwand Klettersteig im Gemeindegebiet Mondsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich, unterwegs. Der Klettersteig, der eine Schwierigkeit von C/D aufweist und etwa 400 Höhenmeter zu überwinden hat, ist zudem in 20 Abschnitte unterteilt, wobei sich der Kletterer zu diesem Zeitpunkt im Abschnitt 12 befand.

Mit Kopf am Fels aufgeschlagen

Dabei verlor er gegen 15.30 Uhr plötzlich den Halt, stürzte und schlug kopfüber mit dem Kopf am Felsen auf und wurde nach etwa zwei Metern an der nächsten Zwischensicherung durch die Klettersteigausrüstung gestoppt. Eine nachkommende Bergsteigerin aus Ungarn konnte den Unfall beobachten und leistete sofort Erste Hilfe bzw. verständigte sie auch die Einsatzkräfte. Sowohl der Bergrettungsdienst, die Alpinpolizei und der Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ begaben sich zur Unfallstelle.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Gegen 16.15 Uhr konnte das Team des Notarzthubschraubers den Verletzten mittels Tau retten und am Zwischenlandeplatz durch den Notarzt medizinisch versorgen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus nach Salzburg geflogen. Die Begleitung des Verunfallten wurde von den aufgestiegenen Bergrettern kurze Zeit später am Gipfel angetroffen und bis zur nächstgelegenen Forststraße begleitet und sodann zum Pkw zurückgebracht.